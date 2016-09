Hardrijder krijgt lift van agent als die hoort waarom hij te snel reed

Door: redactie

27/09/16 - 17u26 Bron: Time, Inside Edition

Mark Ross maakte in de dienstwagen een selfie met agent David Robinson. © Facebook.

Op een snelweg in de Amerikaanse staat Ohio werd een man aan de kant gezet omdat hij te snel reed. Toen de agent vernam dat hij zich haastte om bij zijn familie te zijn nadat zijn zusje van 15 in een ongeval was omgekomen, gaf hij hem een lift van meer dan 130 kilometer.

Mark Ross, die in Indiana woont, overtuigde een kennis hem naar Detroit te voeren. Ross wilde zo snel mogelijk bij zijn familie zijn om te rouwen om zijn zus. Die kennis had een ongeldig rijbewijs maar Ross smeekte om een lift.



Al snel werden de twee op de snelweg staande gehouden wegens overdreven snelheid. De bestuurder werd aangehouden, maar Ross kreeg een lift aangeboden door agent David Robinson. De agent was zo ontroerd door het verhaal van de jongeman dat hij hem in zijn dienstwagen een lift van meer dan 130 kilometer gaf. Hij zette Ross af aan een koffiebar in Detroit, waar Ross door een familielid werd opgepikt.



"Ik legde de agent uit dat mijn zus gestorven was en dat ik zo snel mogelijk naar mijn moeder moest", schrijft Ross op Facebook. "Ik barstte in tranen uit en hij zag de ernst van de situatie in. Iedereen weet dat ik geen hoge pet op heb van de politie maar ik ben deze kerel echt dankbaar. Hij gaf me hoop". Agent Robinson is inmiddels uitgenodigd op de begrafenis van de zus, zo meldt Inside Edition.