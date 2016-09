Belachelijk Japans filmpje groeit uit tot YouTube-hype

Tom Tates

27/09/16 - 15u07

Een superkort, vrij onbenullig Japans videoclipje bij een catchy liedje dat Pen Pineapple Apple Pen (pen, ananas, appel, pen) heet, is in korte tijd uitgegroeid tot een regelrechte YouTube-sensatie. Inmiddels hebben al bijna vijf miljoen mensen het maffe dansje inclusief de belachelijke tekst van de fictieve singer-songwriter Pika-Taro gezien. En het filmpje wordt massaal nagedaan.

Het nummer PPAP is geschreven en bedacht door de Japanse cabaretier Kazuhiko Kosaka die tijdens zijn theatershows al jaren in de huid kruipt van de maffe muzikant Pika-Taro. Eind augustus besloot hij het gekke liedje op YouTube te zetten en vervolgens ging het helemaal los.



Waarom PPAP zo'n hype is? Kenners vermoeden dat het nummer alle ingrediënten bevat die nodig zijn voor een gegarandeerde megahit: een infantiel melodietje dat je niet meer uit je hoofd krijgt, een simpel choreografietje, absurde tekst die niemand meer vergeet en natuurlijk de kolderieke verschijning van Pika-Taro.



Guacamolesong

Kazuhiko Kosaka is zeker niet de eerste die met een simpel, best kinderachtig vruchten- of groenteliedje viraal gaat. De bananendans van Dr. Jean (ook wel de Guacamolesong genoemd) trok ook bijna 5 miljoen YouTube-kijkers. De persiflages van PPAP (bekijk er hieronder een paar) gaan overigens ook snel op het filmkanaal.