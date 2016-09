Plezier verzekerd voor de volgende debatten: het Trump-Clinton drankspel

redactie

27/09/16 - 12u25

© Twitter/@markkayeshow.

Het eerste presidentiële debat zit erop. Hillary Clinton trok tijdens het anderhalf uur durende debat het laken naar zich toe en trekt als favoriet naar de volgende twee debatten op 4 en 9 oktober. Zit u dan opnieuw voor de buis? Nodig dan wat vrienden uit en speel het Trump-Clinton drankspel. Wie flauwvalt voor Hillary, die verliest!

Elke keer Trump het over de muur heeft, moet je drinken. En elke keer hij zegt dat de Mexicanen ervoor zullen mogen betalen ook. Als hij China vermeldt of een van zijn slagzinnen als "Make America Great Again" gebruikt, moet je ook drinken.



En als Clinton hoest of het over "President Obama" of "My daughter Chelsea" heeft, moet je ook drinken. Als je ze op een leugen betrapt of ze neemt een slokje water, dan moet jij het ook op een drinken zetten.



Plezier verzekerd dus voor de volgende debatten, al denken we dat de kandidaten zelf ook wel voor veel animo zullen zorgen.