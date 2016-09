Wat als reclames voor vliegmaatschappijen eerlijk waren?

MVDB

13/09/16 - 14u41

video De Amerikaanse internetkomiek Nigahiga (echte naam Ryan Higa) scoort met zijn nieuwste clip waarin hij reclames voor luchtvaartmaatschappijen op de korrel neemt. Die verbloemen de werkelijkheid té hard. Tijd om daar paal en perk te stellen.

In zijn eerlijk reclamefilmpje dat op vier dagen tijd al bijna vier miljoen keer is bekeken, zijn de hoofdrollen weggelegd voor vertragingen, huilende baby's en reizigers die hun zetel te hard naar achter schuiven, waardoor de beenruimte wel heel nauw wordt.



De boodschap van Nigahiga en zijn luchtvaartmaatschappij 'EveRy Airlines': "Ach, wat kan je eraan doen?" (Helemaal niets).