Shaquille O'Neal scoort met imitatie wulps dansje uit Kanye Wests clip 'Fade'

12/09/16 - 23u46 Bron: Mashable

video Danseres Teyana Taylor maakt indruk in de videoclip van Kanye Wests nieuwe nummer 'Fade'. Ook op basketbalgrootheid Shaquille O'Neal, die een video online zette van zijn eigen imitatie.

Taylor trekt meteen alle aandacht naar zich toe met uiteenlopende wulpse dansbewegingen, dan weer uitbundig, dan weer weer ingetogen.



Het zijn echter haar schokkende bewegingen uit het begin van de clip die Shaq imiteert. Niet meteen van hetzelfde niveau, maar amusant zijn ze wel. Hij schiet dan ook zelf in de lach.



De basketter, die onlangs werd opgenomen in de Hall of Fame, daagt met de video fans uit beter te doen.



Dit is de clip van Kanye West: