Door: redactie

12/09/16 - 18u33 Bron: vrt

video

In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is de politie klaar om drones neer te halen met arenden. De opleiding van de vogels, die begon in januari, is afgelopen.



In deze video laat een arend zien hoe snel hij een vliegend toestel uit de lucht haalt. Voor grotere drones zou de politie beschikken over andere wapens.