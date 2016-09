"Nog één keer gaan vissen": ziekenhuis vervult laatste wens van stervende veteraan

Koen Van De Sype

12/09/16 - 11u56 Bron: Facebook

© Dublin VA Medical Center.

Vietnamveteraan Connie Willhite uit Soperton in de Amerikaanse staat Georgia wilde nog twee dingen doen voor hij stierf: zich laten dopen en nog een allerlaatste keer genieten van de hobby die hij zijn hele leven zo graag had gedaan: vissen. Het ziekenhuis waar de marinier zijn laatste dagen doorbracht, bewoog hemel en aarde om die laatste wens in vervulling te brengen.

Niets zo leuk als vissen. Zelfs als ze niet bijten, is het goed om buiten te zijn Connie Willhite

Willhite verbleef in het Carl Vinson VA Medical Center in de Amerikaanse stad Dublin. Dat biedt medische hulp aan veteranen. Hij werd er behandeld voor een kanker, die hem uiteindelijk ook fataal zou worden.



Dat hij nog een laatste keer zijn vishengel wilde bovenhalen, was geen toeval. Vissen had hem al door enkele moeilijke periodes in zijn leven geholpen, niet in het minst de vreselijke oorlog in Vietnam. Hij ontdekte dat het hem kalmeerde en even liet ontsnappen aan de stresserende werkelijkheid en de herinneringen die hij overhield aan zijn tijd in het leger. "Niets zo leuk als vissen", zei hij. "Zelfs als ze niet bijten, is het goed om buiten te zijn. Als het nog kan, zou ik dat een laatste keer willen doen."



Vislijn

Het was sociaal assistent Greg Senters die het heft in handen nam om de wens van Willhite te vervullen. En dat zou niet eenvoudig zijn, want de veteraan was niet meer mobiel. Hem tot aan een visvijver krijgen, zou de grootste uitdaging worden. De vislijn en het aas stonden al klaar.



Zomerzon

En toen schoot Lake Leisure Inc. te hulp, een groep van betrokken burgers die veteranen bijstaat waar kan. Het hoofdkwartier van de vereniging is vlak naast het ziekenhuis en bleek de ideale uitvalsbasis. Willhite werd in een gemotoriseerd ziekenhuisbed gelegd en naar een meer in de buurt gebracht. Daar genoot hij van de zomerzon en de frisse lucht. En... had hij al snel een vis aan zijn hengel.