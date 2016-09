Los jij de nieuwe puzzel op? Hoe verstuur je een pakketje in een land waar iedereen steelt?

Door:

Het is weer maandag, dus geven we je hersenen een kickstart zodat je de nieuwe werkweek zonder problemen doorkomt. Deze week versturen we een pakketje in een land waar iedereen steelt. Krijg jij het ongeschonden op zijn bestemming?

Opzet Jan en Lies zijn dolverliefd. Jan, een hopeloze romanticus, wil een dure ring opsturen naar Lies. Helaas wonen Jan en Lies in Kleptopia, een land waar iedereen steelt: de inhoud van elk pakketje dat niet is vergrendeld met een stevig slot, zal worden gestolen.



Jan en Lies hebben elk een stevig slot. Helaas heeft Jan enkel de sleutel van zijn slot en Lies enkel de sleutel van haar slot.



Vraag Hoe kan Jan de ring naar Lies opsturen zonder dat hij gestolen wordt?



