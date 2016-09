De ongelofelijk serene bevalling van deze mama wordt massaal gedeeld op Facebook

Koen Van De Sype

11/09/16 - 16u32 Bron: The Stir, The Huffington Post

Bloed, zweet en tranen: dat is wat veel mensen associëren met bevallen. Maar daar is niets van aan in een filmpje dat vroedvrouw Lisa Marie Sanchez Oxenham op haar Facebookpagina zette en dat massaal wordt gedeeld op het internet.

© Facebook/Lisa Marie Sanchez Oxenham.

In het filmpje is een patiënte van Lisa Marie te zien, Audra, die thuis in bad bevalt van haar tweede kindje. Bij haar in het water zit haar partner. Opvallend is hoe rustig en stil alles gebeurt. Ook de serene en pure emoties nadien bij de mama en de papa van het baby'tje zijn opmerkelijk.



"De taak van een vroedvrouw verschilt van bevalling tot bevalling, maar bijna altijd is het 'rust' bieden", schrijft Lisa Marie in haar Facebookpost.



13 miljoen keer bekeken

De sereniteit raakt ook het internet, want het filmpje werd al 13 miljoen keer bekeken en 95.000 keer gedeeld. En het staat nog maar een week online. Ook in de 20.000 commentaren is het duidelijk dat deze bevalling een gevoelige snaar raakt.