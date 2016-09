Knaap (5) stuurt kaartje naar opa in de hemel... en krijgt antwoord

Bewerkt door Eric Belsack

Bron: Rheinische Post

Het briefje dat de kleine Phil in de bus kreeg, samen met een knuffelbeer. © Facebook/Manuela T.

De vijfjarige Phil kon de dood van zijn geliefde grootvader maar niet verwerken. En dus stuurde de knaap uit het Duitse Ersfeld een briefje naar zijn opa en hing het aan een ballon, richting hemel. Tot ieders verbazing kreeg de jongen enige dagen later antwoord.

Het was moeder Manuela die het pakje uit de brievenbus haalde. De bestemmeling was haar zoontje Phil, de afzender: 'Opa uit de hemel'.



In zijn brief had de jongen zijn grootvader gevraagd hoe het daar ging in de hemel. 'Ik hoop dat iedereen lief voor je is', schreef de knaap met de hulp van zijn moeder. "Hij had het voortdurend over opa. Phil kon zijn overlijden maar geen plaatsje geven", zegt mama Manuela.



Tot er enkele dagen later - op 2 september - een brief in de bus belandde, samen met een knuffelbeer. "Liefste Phil", stond er te lezen. "Je ballon is zo hoog gevlogen dat ik hem heb ontvangen in de hemel. Gelukkig kon ik hem net nog te pakken krijgen. Ik geef je deze knuffelbeer om je te troosten wanneer je verdriet hebt. Maak je geen zorgen: ik stel het goed, hoewel ik je heel erg mis. Veel liefs, Opa".



De kleine Phil barstte los in tranen toen zijn moeder de brief voorlas. "Hij was zo gelukkig", zegt Manuela. "Phil praat niet meer over zijn overleden opa, maar hij neemt het beertje wel overal mee".



Moeder Manuela probeert nu de afzender van de lieve brief én het knuffelbeertje op te sporen. Er stond geen adres op, enkel een poststempel. Niet van de hemel, maar van de naburige deelstaat Noordrijn-Westfalen.