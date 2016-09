Luchtig fietstochtje kent pijnlijk einde

Bewerkt door Eric Belsack

10/09/16 - 17u06 Bron: Daily Record

video Oh, wat geniet deze juffrouw van een topless fietstochtje. Ze laat zich gewillig het hof maken door een mooipratende Italiaan, die haar filmt in een of ander zonnig oord. De brunette begint te dansen op de pedalen van haar elektrische fiets en schudt met de heupen en andere lichaamsdelen dat het een lieve lust is. We zien nog haar even luchtig geklede vriendin opduiken op haar tweewieler en dan gaat het mis. De bruiharige schone mist haar bocht en schuift van het wegdek. Finito met het geflirt op twee wielen.