Nieuw: piemel handenvrij, proper én droog na de plas met deze Spaanse uitvinding

Bewerkt door Eric Belsack

9/09/16 - 15u31 Bron: thelocal.es

Het prototype van de 'Urinal 2.0'. © Eduard Gevorkyan.

Drie Spanjaarden zijn met een idee op de proppen gekomen dat een revolutie inluidt in het mannelijke plaswezen. Zij lanceren een 'piemelbidet' dat 's mans lid proper spuit na de plas. Geheel handenvrij nog wel.

Met de 'Urinal 2.0' word je plasser automatisch gewassen en gedroogd. Sensoren detecteren wanneer je klaar bent met urineren en zetten dan een watergordijn in werking. Dit gordijn besprenkelt het lid gedurende drie seconden met een zeepoplossing. Vervolgens komt er een warme luchtstroom op gang die de hele bedoening droogblaast.



"We maken gebruik van sensoren zodat het hele proces handenvrij kan gebeuren en dus zo hygiënisch mogelijk verloopt", zegt medebedenker Eduard Gevorkyan. Deze biochemicus sloeg de handen in elkaar met economist Ivan Giner en businesscoach Miguel Angel. Zij proberen een patent te verkrijgen op het ontwerp. Een prototype van de uitvinding is inmiddels klaar.



Gevorkyan belooft intussen dat de machine bedrijfszeker is, ongeacht de omvang van de penis. "Niemand, maar dan ook niemand zal gediscrimineerd worden door onze uitvinding", klinkt het.

Lees ook Een verwittigd man is er twee waard