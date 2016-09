"Profiteer van mijn gebroken hart": man verkoopt hele huisraad op Facebook na breuk met vriendin

Koen Van De Sype

"Ik verhuis en alles moet weg, want het herinnert me aan haar." Met die boodschap doet Daniel Khan uit Sidney alles van de hand op Facebook wat hij het afgelopen anderhalf jaar deelde met zijn ex. Bij elk item postte hij een schampere beschrijving van wat het ooit voor hem betekende.

Het gaat onder meer om "een bed waarin we lachten en ruzie maakten", "een koelkast waaruit we op zondag pannenkoeken maakten" en "een spiegel waar ze haar make-up voor deed". En verder ook "een messenset die ik per se wilde kopen", "een antieken kist waar ze zo trots op was", "een sofa waarop we weenden" en "een vloerlamp waar we dagen naar zochten".



Het duurde uiteindelijk amper 24 uur vooraleer alles weg was. En voor sommige items werd tot meer dan vier keer het gevraagde bedrag betaald. "Nu ik ervan af ben, is het voor mij definitief voorbij", aldus Khan. "Het was mijn manier om het af te sluiten."



Aangedaan

Hij is wel erg aangedaan door de grote respons op zijn Facebookpost en alle steunbetuigingen die hij zelfs van vreemden kreeg. "Heel wat mensen wilden niets kopen, maar me gewoon een hart onder de riem steken. Ik kreeg zelfs voorstellen om op date te gaan, maar daar ben ik veel te verlegen voor", lacht hij.



Studeren

Khan - die half Zweeds, half Bengaals is - verhuisde vijf jaar geleden naar New South Wales in Australië om er te studeren. Gisteren zei hij zijn job op en hij is van plan om eerst nog het land rond te reizen voor hij weer naar zijn thuisland Zweden vertrekt.