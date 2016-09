Hilarische Hendrik zoekt kamergenoot in Berlijn

Door: redactie

© Facebook/Hendrik Leenders.

Hendrik Leenders, student Work & Organisational Psychology aan de VUB, gaat een jaar in Berlijn studeren. Gisteren kwam hij in de Duitse hoofdstad aan, maar Hendrik is nog altijd op zoek naar een leuk onderkomen en een even leuke kamergenoot. Met deze hilarische oproep op Facebook hoopt hij de ideale buddy te ontmoeten.

Hendrik Leenders uit Geel studeerde al Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven, maar trekt dit schooljaar naar Berlijn om er psychologie te studeren. Een dag na zijn aankomst vat Hendrik de koe bij de horens en gaat hij op zoek naar een kamergenoot. En met deze oproep kan dat haast niet meer mislukken. Lees ook Indonesische genie van 12 jaar start aan universiteit

Student bezorgt hele klas 100% met machtige worp © Facebook/Hendrik Leenders.

6 weetjes over Hendrik © Facebook/Hendrik Leenders.

1. Hij studeert psychologie © Facebook/Hendrik Leenders.

2. Hij is danser en choreograaf "Maar geen nood, ik ga niet de 'Cha Cha Slide' dansen." © Facebook/Hendrik Leenders.

3. Hij kan goed koken © Facebook/Hendrik Leenders.

4. Hij is sociaal Maar zijn vrienden konden er helaas niet bij zijn... © Facebook/Hendrik Leenders.

5. Hij houdt van sport © Facebook/Hendrik Leenders.

6. ... en Game of Thrones © Facebook/Hendrik Leenders.

Belangrijk voor Hendrik: Openbaar vervoer, de huurprijs en hygiëne. © Facebook/Hendrik Leenders.

Niet belangrijk voor Hendrik Geslacht, leeftijd, ras, religie en de manier waarop je danst. © Facebook/Hendrik Leenders.