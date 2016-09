Ze wachtten negen jaar voor ze dit huwelijkscadeau opendeden. Dit is waarom

Koen Van De Sype

Toen Kathy en Brandon Gunn uit Michigan trouwden in 2007, kregen ze van hun groottante Alison een grote, witte doos met een brief erbij: 'Doe dit geschenk niet open tot jullie eerste ruzie'. Negen jaar lang stond het cadeau onaangeroerd in een kast. Tot nu.

Kathy vertelde het verhaal van de doos vorige week in een post op de Love What Matters Facebookpagina, waar het al bijna 13.000 likes kreeg en 1.600 keer gedeeld werd.



"Er waren natuurlijk heel wat meningsverschillen, ruzies en slaande deuren de afgelopen negen jaar", schrijft Kathy. "Er waren zelfs een paar momenten dat we het wilden opgeven. Maar we openden de doos niet."



Tante Alison

Toen ze in mei met een glas wijn nadachten over een trouwcadeau dat ze moesten kopen voor een huwelijk dat eraan kwam, overliepen ze de beste cadeaus die ze zélf hadden gekregen. En toen dachten ze weer aan de doos van tante Alison.



"We hadden al die jaren het gevoel gehad dat het een mislukking zou zijn voor onze relatie als we de doos zouden opendoen", vertelt ze. "Dat we niet hadden wat nodig was om ons huwelijk te doen slagen. En daar waren we te koppig en te vastberaden voor. Elke keer we van mening verschilden of ruzie hadden, gaf het ons de kracht om eruit te komen. En we dachten ook elke keer: is dit echt het moment? Is dit onze ergste ruzie? Wat als er nog een ergere komt en we hebben onze doos niet meer?"



Briefjes

Die avond besloot het koppel de doos eindelijk open te doen. Binnenin vonden ze twee handgeschreven briefjes rond wat geld, wijnglazen, een vaas en badproducten. Het briefje voor Kathy vroeg haar om het geld te gebruiken om pizza te kopen en een bad te laten lopen. Het briefje voor Brandon om bloemen te kopen en een fles wijn.