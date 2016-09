Fotograaf zoekt mysterieus koppel dat hij per ongeluk vereeuwigde op dit adembenemende beeld

Koen Van De Sype

6/09/16 - 20u28 Bron: The Oregonian, The Independent

Een amateurfotograaf die het Amerikaanse Yosemite National Park bezocht, heeft er vorige week een spectaculair beeld gemaakt van een pas getrouwd stel. Mike Karas postte het beeld op zijn Instagramaccount in de hoop de man en de vrouw - die hij alleen in de verte zag - op het spoor te komen en hen de foto te kunnen schenken.

Fotograaf Mike Karas. © Instagram/Mike Karas.

De fotograaf uit Hawaï was net naar Taft Point geklommen om de ondergaande zon te kieken, toen hij het koppel plots zag staan. Het was aan het poseren voor trouwfoto's en Karas besloot er ook enkele te maken vanop zijn bevoorrechte uitkijkplaats. "Het was onwerkelijk, de zonsondergang die avond was echt prachtig", vertelt hij.



Bijzonder moment

Maar omdat het koppel zo ver weg stond, kwam hij niet te weten wie ze waren. Hij hoopt hen alsnog op het spoor te komen via sociale media: Instagram en Facebook. Zijn verhaal wordt overal vlot gedeeld. "Bedankt voor jullie bijdrage aan een ongelofelijke foto van de zonsondergang. Ik had dit graag met jullie gedeeld", schreef de man erbij. "Het was voor mij een bijzonder moment en voor jullie duidelijk nog meer."