Mysterieuze vuurbal gespot aan hemel in Oregon

Koen Van De Sype

5/09/16 - 14u52 Bron: KOIN 6, Daily Mail, American Meteorology Society

Ruim 130 mensen hebben vrijdagavond gemeld dat ze een enorme vuurbal hadden gezien aan de nachtelijke hemel in Oregon en Washington, aan de westkust van de Verenigde Staten. Het licht verscheen even voor middernacht en was een tiental seconden te zien, terwijl het van west naar oost schoot.

Een overzicht van waar de vuurbal allemaal werd waargenomen. © American Meteorology Society.

De waarnemingen kwamen uit het gebied tussen Port Angeles, Washington in het noorden en Medford, Oregon in het zuiden. Maar zelfs in Canada werd de mysterieuze vuurbal gespot. De meeste waarnemingen werden gedaan aan de kust van Oregon en in de Willamette Valley.



Meteoor

Het is nog niet duidelijk of het om een meteoor gaat of resten van ruimtetuigen. "De vuurbal was heel fel en bewoog vrij snel. Hij had een helder witte tot blauwe kleur en leek uiteen te vallen in kleinere stukken", aldus Jim Todd, directeur van de afdeling ruimtevaart van het Oregon Museum of Science and Industry. "Als er nog stukken op de aarde terecht zijn gekomen, moet dat in de Rocky Mountains geweest zijn."