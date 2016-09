Wie lost de nieuwe puzzel op? Ben jij een slimme festivalganger?

© thinkstock.

Dit weekend sloot Laundry Day een fantastisch festivalseizoen af. Maar wij bereiden ons nu al voor op volgend jaar. Met deze puzzel kom je op je volgende festival nooit drank tekort.

Drie vrienden bezoeken hun favoriete festival en slagen erin een jerrycan op de weide te smokkelen. De inhoud van de jerrycan: 1,2 liter rum cola. Omdat de drie vrienden verschillende muzieksmaken hebben, besluiten ze andere optredens bij te wonen. De wegen van de drie vrienden scheiden dus voor even, maar niet voor ze de rum cola eerlijk hebben verdeeld. Om de drank te kunnen verdelen, hebben de festivalganger twee extra flessen meegebracht. Maar bij hun aankomst stellen ze vast dat er op de flessen geen maten zijn aangebracht. Een van de vrienden vindt een leeg bierblik van 50 centiliter en een leeg brikje fruitsap van 15 centiliter. Hij maakt het bierblik en het brikje snel schoon met wat water. Uiteindelijk slagen de vrienden erin om de rum cola in drie gelijke porties te verdelen door het drankje over te gieten tussen de jerrycan, de twee flessen, het blik en het brik.

Oplossing

Er zijn verschillende manieren om deze puzzel op te lossen, maar ze bestaan allemaal minstens uit 17 stappen.



De onderstaande tabel toont één manier waarop de rum cola netjes kan verdeeld worden in drie gelijke hoeveelheden.



Wanneer de jerrycan 1,2 liter bevat (dus 120 centiliter), zijn de verhoudingen 120-0-0-0-0.



Eerst gieten we 50 centiliter drank over in het bierblik. Zo blijft er 70 centiliter over in de jerrycan. De volgende stappen vind je hieronder.