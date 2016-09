Oude dame durft de roltrap niet af, tot deze tiener langskomt

© kos.

De roltrap nemen, het is iets waar we niet meer bij stilstaan. Maar als je wat minder goed te been bent, is het meteen een stuk moeilijker. Gelukkig voor deze oude dame bestaan er nog jongeren die goede daden verrichten.

Wie zegt dat de jeugd van tegenwoordig egoïstisch is en geen aandacht heeft voor anderen, heeft deze tiener nog niet ontmoet. Toen Carma samen met haar kleindochter aan het winkelen was, kwam ze vast te zitten bovenaan de roltrap, tot de jongeman haar letterlijk een handje hielp.



Kleindochter Leah deed het verhaal op Facebook. "We waren aan het shoppen. Ik, zij en mijn twee dochtertjes. Ik was alle zakken aan het dragen en probeerde intussen beide kleintjes een hand te geven, dus ik had niet meteen door dat mijn oma niet van de roltrap durfde." De oudere dame probeerde keer op keer om er op de juiste manier op te stappen, maar het lukte niet. "Ik voelde me vreselijk. Mensen liepen om haar heen of vroegen haar om opzij te gaan, maar niemand hielp. Tot deze jongen haar zag. Niet alleen was hij niet te beschaamd op haar te helpen, maar hij hield haar hand vast tot beneden."



De reddende engel was de 19 jaar oude Alujwyon Lowery. "Hij zei dat hij mijn hand zou vasthouden en dat ik gewoon moest stappen als hij dat deed", aldus Carma. "Hij was zo'n vriendelijke man." En dat vindt het internet duidelijk ook, want de Facebookpost werd intussen al zo'n 7.800 keer geliket.