Vrouw schrijft briljant kookboek voor broer 'die alles verkeerd doet'

© Imgur.

Wat als... je broer hopeloos verloren loopt in de keuken en jij het beu bent om hem te zien sukkelen/zelf te voederen? Dan schrijf je hem gewoon zelf een kookboek, inclusief scheldwoorden.

Imgurgebruiker 'tacopartyinyourmouth' was het grondig beu dat broerlief erin slaagt om water te verbranden. Als kerstgeschenk schreef ze vorig jaar dan maar zélf een kookboek, getiteld 'Recepten die je absoluut niet kan verkl*ten'. De foto, die ze nu pas op de sociaalnetwerksite zette, ging algauw viraal.



De vrouw noemt zichzef in het kookboek 'de verdomd beste zus in de hele fucking wereld', en zet daarmee meteen de toon voor het hele boek. De recepten zijn zonder uitzondering voorzien van kleurrijke scheldwoorden en ze zet hem voortdurend te kijk. Maar de pagina's zijn wél gelamineerd (en dus morsproof) en ze heeft de meeste van zijn favorieten voor hem uitgewerkt.



Van instructies om voor zijn pannen te zorgen tot Zweedse balletjes, het kookboek staat vol handige tips en heerlijke klassiekers. En het beste? De beste zus ter wereld heeft het kookboek online gedeeld, zodat kooknozems van over heel de wereld eruit kunnen leren. Smakelijk!