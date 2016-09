Deze dwerghamster met een minigipsje verovert alle harten

Koen Van De Sype

2/09/16 - 16u13 Bron: Bild, Reddit

Een piepkleine hamster met een gebroken pootje vertedert het internet. Op de sociale nieuwswebsite Reddit postte een gebruiker een foto van het diertje met een van zijn pootjes in het gips.

Volgens Russische media zou het kiekje genomen zijn in een dierenkliniek in de Russische stad Petrozavodsk. De Redditgebruiker die het postte, GeorgeOnee, toont zijn medeleven en dat doen ook heel wat lezers in de commentaren: "arm ding" en "hopelijk voel je je snel beter", klinkt het. Iemand vraagt zelfs of hij zijn naam op het gipsje mag zetten.