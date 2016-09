Surfer beleeft schrik van zijn leven als er plots iets enorms onder zijn bord passeert

Koen Van De Sype

1/09/16 - 22u51 Bron: Express

Anthony Little uit New South Wales in Australië heeft een bijzondere ontmoeting gehad toen hij aan het peddelen was voor de kust van Bega Valley. Van onder zijn bord kwam plots een gigantische walvis van veertien meter lang tevoorschijn. "Aanvankelijk was ik doodsbang, maar toen ik doorhad dat het dier me maar gewoon voorbij zwom, was het kicken", vertelt hij.