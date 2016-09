Kandidate spelprogramma is zó zenuwachtig dat ze deze gênante blunder maakt

Koen Van De Sype

1/09/16 - 17u32 Bron: Express, The Sun

"Zenuwen", klonk het gisteren nadat een kandidate van het spelprogramma The Chase op de Britse zender itv zich bij een gesprekje aan de start van het programma plots niet meer kon herinneren hoe haar vier kinderen heetten. Tot verbijstering van presentator Bradley Walsh.

© itv.

Lucy uit Hythe in Kent was duidelijk niet op haar gemak toen ze door Walsh voorgesteld werd aan het publiek. "Heb je familie, kinderen en de rest?", vroeg hij haar. Waarop ze giechelend antwoordde: "Ja, vier kinderen, twee katten, een hond, een echtgenoot... In die volgorde."



De naam van haar man - Dave - bleek geen probleem, maar toen Walsh naar haar kinderen vroeg, volgde een gênant momentje. "Er is Jennifer, Alfie, ...", en dan stilte. "Vreselijk ik kan het me niet herinneren. Jennifer, Alfie, Mabel en Grace. Sorry. Ze gaan me vermoorden", waarna ze zich meteen ook verontschuldigde omdat ze zo nerveus was.



Finale

Presentator Bradley Walsh kwam in elk geval niet meer bij. "Je kan je de namen van je eigen kinderen niet herinneren", lachte hij. Ook op Twitter was ze gelijk kop van jut, want het regende meteen reacties. Het bracht de vrouw in elk geval niet uit balans, want ze raakte tot in de finale.