Plastisch chirurg stelt perfecte vrouwengezicht samen. Dit is hoe het eruit ziet

Koen Van De Sype

1/09/16 - 16u42 Bron: Daily Mail

© Instagram/Julian De Silva.

Heb je je ooit afgevraagd hoe het perfecte vrouwengezicht eruit zou zien? Plastisch chirurg Julian De Silva uit Londen maakte een simulatie op basis van de wensen van 1.000 vrouwelijke patiënten die hij de afgelopen tien jaar in zijn praktijk zag passeren. Dit is het resultaat.

"Het gezicht zegt heel wat over hoe we schoonheid zien", aldus de chirurg van het Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery. "En over welke bekendheden het beste in de markt liggen. Meestal komen mijn patiënten bij mij met een foto van een celebrity en dan vragen ze of ze dezelfde neus of kin kunnen krijgen. Vaak kan ik hen een heel stuk tegemoetkomen, maar soms ook niet. We moeten immers altijd vertrekken van wat de natuur heeft meegegeven."



Neus

Opmerkelijk: de neus van Kate Middleton is héél populair. "Omdat die mathematisch ook bijna perfect is", aldus De Silva. "Hij heeft een hoek van 106 graden en onderzoek heeft aangetoond dat een neus het mooist is als hij tussen 104 en 108 graden zit."