"Je bent zwanger!": man met vasectomie vertelt vriendin het onmogelijke

video Een man die voor zijn vriendin weet dat ze zwanger is, dat is een hele prestatie. Tim Brummel kreeg het echter voor elkaar, en maakte een hele video om haar met het nieuws te verrassen.

Na drie kinderen vonden Tim en Rachel Brummel het wel welletjes geweest. Het koppel uit Atlanta besloot dat Tim een vasectomie zou ondergaan, zodat ze zich geen zorgen meer moesten maken over anticonceptie of zwangerschappen.



Acht maanden na de ingreep merkte Tim echter dat zijn vriendin 'een beetje zwanger' leek. "Ze was moe, was af en toe misselijk en at meer dan anders. We lachten er nog om dat ze wel zwanger leek, maar we wisten allebei dat het niet kon." Toen besefte Tim echter dat hij nooit het resultaat van de testen na de vasectomie had ontvangen. "Ik belde de dokter en toen bleek dat de ingreep niet succesvol was geweest, maar dat waren ze ons vergeten te zeggen."



Met behulp van een gesaboteerd toilet wist de man een zwangerschapstest uit te voeren zonder dat Rachel het wist, en verraste haar met de positieve test toen ze thuis kwam. "Ben je serieus?", stamelt de stomverbaasde mama-in-spe, die duidelijk wel blij is met het nieuws. Haar zoontjes zijn daarentegen een stuk minder enthousiast. "Niet nog een, mama."