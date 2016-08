Vrouw past alle commentaren bij Instagramfoto's aan nadat ze ontdekt dat haar vriend haar bedriegt

Koen Van De Sype

31/08/16 - 23u17 Bron: The Independent

© Instagram.

Wat doe je met alle foto's van jou en je vriend op Instagram als je ontdekt dat hij een scheve schaats heeft gereden? Wissen is een mogelijkheid. Maar deze vrouw pakte het vindingrijker aan: ze veranderde alle commentaren. Met dit hilarische resultaat.

Onder een foto waarop ze een bloem op zijn jasje speldt, schreef ze: "Ik had hem in zijn hart moeten steken toen ik de kans had".

En onder een foto van het schijnbaar gelukkige koppel aan de keukentafel: "In de perfecte positie om hem te wurgen... En had ik dan geweten dat hij een bedrieger was, had ik het waarschijnlijk ook gedaan".