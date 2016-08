Toen deze Vlaamse blogster foto van haar diabetes-sensor plaatste, had ze nooit verwacht dat de reacties zo mooi zouden zijn

Door: redactie

Sinds 1 juli kunen diabetes type 1-patiënten via hun endocrinoloog aanspraak maken op de terugbetaling van een nieuw monitoringsysteem. Het enige minpuntje aan deze Freestyle Libre-sensor is dat die zichtbaar is op de arm. En blijkbaar rust er nog altijd een behoorlijk groot taboe op diabetes. Blogster An-Katrien Casselmans (een van de meisjes van Pink Ambition) besloot het taboe te doorbreken en plaatste een foto van zichzelf met de diabetessensor op haar Instagram-account. De reacties van haar 70.000 volgers bleven niet uit en daar schrok ze zelf ook wat van.

België is het eerste land ter wereld dat in een volledige terugbetaling voorziet. De FreeStyle Libre bestaat uit een sensor en een reader. De sensor wordt onder de huid van de bovenarm geprikt en het zendtoestelletje dat eraan verbonden is, is ongeveer zo groot als een muntstuk van 2 euro en kleeft op de bovenarm van de patiënt. De sensor blijft twee weken zitten en meet automatisch elke minuut de glucosespiegel.



De patiënt kan er gewoon zijn dagelijkse routine mee verderzetten. Je kan ermee douchen, sporten, slapen, ... Met een snelle, pijnloze scan van de reader kan in een oogopslag afgelezen worden wat de huidige glucosespiegel is, de trendpijl geeft aan welke richting het opgaat en de grafiek geeft de waarden van de afgelopen acht uren weer. Op basis daarvan, kan de patiënt zijn eet- en leefgewoonten aanpassen waar nodig en nachtelijke hypo's kunnen beter voorkomen worden. Dit is een gamechanger voor circa 40.000 à 45.000 diabetes type 1-patiënten in België want ze hoeven nu geen 4 tot 8 keer per dag meer in hun vinger te prikken.