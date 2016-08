Jongen (4) krijgt deze choquerende verjaardagstaart (en hij had er zelf om gevraagd)

Koen Van De Sype

31/08/16

© Facebook/Jamie Packard.

Het is waarschijnlijk niet wat het doorsnee kind graag op zijn verjaardagstaart ziet, maar voor Benz Packard (4) uit Canada was het een droom die uitkwam. De jongen is dol op alles wat te maken heeft met de boerderij en hij haalde er alles voor uit de kast om zijn mama te overtuigen om zijn droomcake te maken. Met een erg grafische afbeelding erop.