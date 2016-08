Smile! De fotoshoot van dit meisje neemt een wel erg onverwachte wending

Koen Van De Sype

31/08/16 - 16u29 Bron: The Oregonian

Ze wilde eigenlijk gewoon wat idyllische foto's van zichzelf aan een rivier, terwijl ze dromerig in de verte staarde. Als aandenken aan het moment dat ze afzwaaide op de middelbare school. Maar Jillian Henry (17) uit South Eugene in de Amerikaanse staat Oregon kreeg onverwacht gezelschap tijdens haar shoot. De beelden gingen intussen al de hele wereld rond.

Ze had nochtans een rustig plekje uitgekozen, aan de Willamette River, vlakbij Mount Pisgah. Gewoon zij en haar vriendin Elena Nesbit, die de foto's nam. Tot er plots iets door het struikgewas ruiste.



En opeens stond er achteraan in beeld een naakte man, die samen met zijn hond pootje baadde in de rivier. Henry schrok zich verloren, maar kon er daarna mee lachen. Ze postte de kiekjes op Twitter en daar werden ze in drie dagen tijd al 43.000 keer gedeeld en bijna 120.000 keer geliket.