Frank Molnar haalt 'Going Fout' vanonder het stof op Kamping Kitsch

MVDB

31/08/16 - 15u43

video 'Going Fout', een begrip tussen 2001 en 2004 op toenmalige jongerenzender JimTV, beleefde afgelopen weekend een éénmalige terugkeer. Presentator Frank Molnar trok destijds half Vlaanderen rond om beschonken feestvierders voor de camera te halen. Dat deed hij zaterdag nog eens over, waar kon dat beter dan 'Kamping Kitsch', Vlaanderens grootste verkleedfestival in Aalbeke (Kortrijk).