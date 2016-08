Verrassing! Vrouw bevalt 3 uur nadat ze verneemt dat ze zwanger is

Bewerkt door Eric Belsack

30/08/16 - 19u00 Bron: AP, CNN, ABC7

Stephanie Hughes (36) en haar verrassingsbaby. © Christian Hughes.

Van een verrassing gesproken. Vrijdagochtend ging Stephanie Hughes uit Iowa naar de dokter. Ze had last van buikkrampen. Nog geen drie uur later zette ze een dochter op de wereld.