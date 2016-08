Vladimir Putin zit in de bak in Florida

Bewerkt door Eric Belsack

30/08/16

's Mans naam wordt (in het Engels) precies hetzelfde geschreven als die van de Russische president, maar daar stopt elke gelijkenis. © CBS12.

In Florida heeft de politie ene Vladimir Putin gearresteerd wegens huisvredebreuk en weerspannigheid. Putin (de Engelse schrijfwijze van Poetin, red.) maakte amok in een supermarkt in West Palm Beach.

's Mans naam wordt precies hetzelfde geschreven als die van de Russische president, maar daar stopt elke gelijkenis. Dat moge duidelijk blijken uit zijn arrestatiefoto.



Hoe ook, onze Putin ging door de rooie in een Publix-supermarkt. Toen de man op aandringen van de manager de zaak weigerde te verlaten, werd de politie erbij gehaald. De 28-jarige Putin liet zich niet zonder slag of stoot oppakken. Hij wordt beschuldigd van huisvredebreuk en weerspannigheid en zit nu in een cel in West Palm Beach. Vladimir Putin arrested in Florida for refusing to leave grocery store (PHOTO) https://t.co/cjzC0ART5t pic.twitter.com/faV2JS7iJF — agcultural2 (@agcultural2) Tue Aug 30 00:00:00 MEST 2016