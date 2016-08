Teleurgestelde Dirk Van Tichelt belt prins Laurent

MVDB

30/08/16 - 12u37 Bron: Studio Brussel

© belga.

Audio Judoka Dirk Van Tichelt pakte brons op de Olympische Spelen van Rio, maar heeft tot op heden nog niets gehoord van het koninklijk paleis.

Om daar iets aan te doen liet Studio Brussel-enfant terrible Gunther D 'de Beer van Brecht' gisteravond laat bellen met prins Laurent. Ze stootten eerst nog op de voicemail van Villa Clementine, een tweede poging bracht wel soelaas.



Dirk Van Tichelt: "Spreek ik met prins Laurent?"

Prins Laurent: "Euh, ja? En waarom belt u mij?"

Dirk Van Tichelt: "Wel, ik had gedacht dat ik een telefoontje van de koninklijke familie zou horen na mijn bronzen medaille, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Daarom dacht ik: ik informeer eens bij Laurent."



Prins Laurent: 'Mogen wij elkaar morgen elkaar terugbellen? Sms mij uw coördinaten en dan spreken we morgen af." Zo simpel kan het zijn.