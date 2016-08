Deze peuter brengt het alfabet op een wel héél theatrale manier

Koen Van De Sype

29/08/16 - 19u52 Bron: The Huffington Post, Facebook

Ze is twee jaar en ze heeft duidelijk wat in haar mars. Toen Christina Ogea uit de Amerikaanse staat Louisiana haar dochter Violet het ABC hoorde zingen als een echte diva, maakte ze er meteen een filmpje van. Ze deelde het via Facebook en het werd intussen al bijna 4 miljoen keer bekeken.