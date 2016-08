Mama vertelt in hilarische Facebookpost hoe voorlichting zoontje helemaal fout ging

Koen Van De Sype

Het praatje over de bloemetjes en de bijtjes: heel wat ouders kijken er niet echt naar uit. Want hoe open we ook zijn, het is toch vaak een beetje een ongemakkelijk moment met de kinderen. Niet zo bij de Australische blogster Mel Watts. Bij haar was het ronduit traumatiserend.

Mel en haar man waren al een tijdje van plan om hun zoontje van negen - Ayden - eens apart te nemen, maar ze waren zichzelf te snel af. Dat schrijft ze in een hilarische Facebookpost.



"Ik dacht dat papa geen kindjes meer wilde." Toen haar zoontje dat zei op een morgen wist Watts dat hij maar had gedaan alsof hij sliep de vorige avond, toen zij en haar man eindelijk nog eens tijd voor elkaar hadden gemaakt in bed. "We hadden al een tijdje een discussie over wie 'het gesprek' met onze oudste zoon moest hebben", vertelt ze. "Ik wilde niet, want we hebben ook nog twee dochters. Ik vond dat het de taak was van zijn vader. En dan bedacht ik plots dat hij misschien nog te jong was. Hij was mijn eerste kind, wist ik veel wat het juiste moment was. Dus lieten we het nog maar even zo."



Dunne muren

"Deze morgen wenste ik dat we het gesprek al hadden gehad, voordat hij er zelf over had gehoord", gaat ze verder. "Niet van andere mensen. Erger. Door onze dunne muren."



En het wordt nog erger. Want de jongen hoorde geen fantastische, passionele seks. "Hij hoorde: 'nou, dat was zonde van jouw kwakje' van mij en 'dat was de slechtste keer ooit', van mijn man. En dat was het ook. Hij zei iets grappigs en ik bescheurde het van het lachen en zei dat ik in mijn broek zou plassen. Dus de dingen die onze zoon van negen hoorde, waren niet echt fraai."



Celibatair

Resultaat: mama getraumatiseerd en papa getraumatiseerd. En de jongen zelf? "Het enige wat hij zei, was: 'kunnen jullie het de volgende keer wat stiller doen als jullie seks hebben?'", aldus Watts. "Waarop ik zei: 'tuurlijk hoor, jongen. Sorry.' En ik mezelf beloofde om celibatair te leven tot ik oud en seniel ben en vergeet dat dit ooit gebeurde."