"I Lava You": bruidspaar laat trouwfoto's maken op actieve vulkaan

Tom Tates

26/08/16 - 16u34 Bron: The Huffington Post

Een net in de echt verbonden koppel heeft op het Amerikaanse eiland Hawaii een bruidsreportage laten maken op een wel heel gevaarlijke locatie: een werkende vulkaan die giftige gassen en kokend hete lava van 2000 graden Celsius uitspuwt. Het idee voor de opmerkelijke fotoshoot, waarbij het echtpaar op blote voeten poseerde, kwam van fotografe Jenna Lee. "Ik wilde eens wat anders dan een doorsnee ondergaande zon of zandstrand".

© Jenna Lee.

De fotografe vond het echtpaar, Lauren en Alex, bereid om met haar mee te gaan naar de top van de 1247 meter hoge, actieve Kilauea vulkaan in het zuidoosten van Hawaii. "Ze vonden het wel een leuk idee", vertelt Jenna Lee aan The Huffington Post. Om er te komen moesten zij en de bruid en bruidegom 5 kilometer klimmen en klauteren over scherpe rotsen. "We zijn om half vier 's ochtends vertrokken, om boven op de vulkaan de opgaande zon en dus het beste licht voor de foto's te kunnen hebben".



Heet

Volgens de fotografe is het echtpaar geen moment in gevaar of bang geweest, zo vertelt ze. "Wel werd het Lauren en Alex een paar keer behoorlijk heet onder de voeten. En er is niks in de fik gevlogen". Vulkanologen hebben haar naderhand afgeraden dit nog eens te doen, omdat het gedrag van een vuurspuwende berg altijd onvoorspelbaar is. Het stel heeft, nadat de bijzondere foto's waren gemaakt, een bloemenoffer gebracht aan Pele: de Hawaiiaanse godin van de vulkanen. "Om haar gunstig te stemmen", aldus Lee. "En om haar de bloemen terug te geven die we voor de kiekjes hadden gebruikt".



Van de opmerkelijke fotoshoot is ook nog een filmpje (zie onder) gemaakt dat de toepasselijke titel 'I Lava you' heeft.