Topje van presentatrice slaat op hol tijdens interview met toptennisser

Bewerkt door Eric Belsack

26/08/16 - 14u43 Bron: mirror.co.uk

video De Argentijnse toptennisser Juan Martin del Potro heeft waar voor zijn geld gekregen tijdens zijn passage in de talkshow van Susana Gimenez. Samen met honderdduizenden tv-kijkers ving hij een glimp op van de borsten van de 72-jarige legendarische presentatrice toen haar topje omhoog kroop.

Del Potro had het onder meer over zijn verlies tegen de Brit Andy Murray in de olympische tennisfinale toen het tafereel zich voor zijn ogen ontrolde. Gastvrouw Susana Gimenez deed alsof er niets aan de hand was, zoals het een ware professional betaamt. Zij trok het topje weer waar het thuishoort en zette het gesprek voort.



Uit dankbaarheid voor dat onverhoopte extraatje nodigde toptennisser del Potro de flamboyante Susana tijdens de uitzending uit om een match van hem bij te wonen tijdens de komende US Open in New York. Een uitnodiging waar de grootse tv-beroemdheid van Argentinië graag op inging.