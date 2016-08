Schattig dier van de week: hamster die wortel eet of corgi in stormtrooperpakje?

Door: redactie

31/08/16 - 16u00

© screenshot.

video Elke week duiken we in ons archief op zoek naar bijzondere dieren. Wie van beide is het schattigst? Laat het ons weten in de reacties of bij het bericht op onze Facebookpagina!

Pluizige corgi wordt stormtrooper Hondje Winston werd voor Halloween uitgedost in een stormtrooperoutfit uit 'Star Wars'. Echt angstaanjagend zag de witte corgi er als dienaar van 'The Dark Side' echter niet uit. Schattig des te meer, waardoor zijn baasje een flinke internethit scoorde met dit filmpje.





Hamster Mike knabbelt een wortel op Niemand peuzelt zo snoezig een wortel op als hamster Mike uit Japan. Het knaagdier is dan ook een internetster.