Enorme drukte op Schiphol: tientallen mensen missen hun vlucht

Sven Van Malderen

22/04/17 - 18u58 Bron: Belga

Door de meivakantie is het op de Nederlandse luchthaven Schiphol extreem druk. Tientallen mensen hebben er hun vlucht gemist door de lange rijen. Ook morgen en overmorgen rekent Schiphol op enorme aantallen reizigers.

"Voor vandaag rekenden we op 190.000. Morgen en overmorgen gaan we over de 200.000", zegt een woordvoerster over de reizigersdrukte. Dat zijn aantallen die normaal gesproken in de zomer worden gehaald.



Nederland viert de meivakantie en trekt erop uit. "We doen ons best en werken er hard aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen", aldus een woordvoerster van de luchthaven. Er is extra personeel ingezet.



"Dramatisch voor onze klanten"

Sinds de paasdrukte missen dagelijks gemiddeld zestig KLM-reizigers hun vlucht door de lange rijen. Morgen zal dat oplopen tot honderd, zegt een woordvoerster van de vliegmaatschappij. "Dramatisch voor onze klanten."



Dat aantal was nog veel hoger geweest als KLM niet had besloten veel vluchten te laten wachten. "Dan kunnen mensen uit de rij toch nog mee." Morgen zullen zeker 55 vluchten al later vertrekken.



Op sociale media doen mensen hun beklag over de lange wachtrijen op de luchthaven. "De gekte op Schiphol" en "Schiphol is horror", twitteren reizigers.