Tropisch warm vandaag, maar het venijn zit in de staart

Bron: Noodweer Benelux

Vandaag krijgen we mede dankzij een opstuw van zeer warme lucht een tropische dinsdag. Reeds vanaf de ochtendperiode krijgt de zon alle kansen om zich te laten zien. Dat heeft haar gevolgen op de temperatuur. Zo mogen we tegen het middaguur temperaturen noteren van 28 graden op heel wat plaatsen.

In de namiddag wordt het nog een stukje warmer en overschrijden we op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden. In de late namiddag neemt de kans op onweer over het westen van ons land toe, aldus weerdienst NoodweerBenelux.



Aan de voorzijde van een inactieve buienlijn wordt het in de loop van de namiddag tropisch warm. De maxima schommelen rond 25 graden aan de Belgische kust tot 32 graden in het uiterste noordoosten van ons land. De zon krijgt heel wat kansen om zich te laten zien. Met een UV-index van 5 is het dan ook aangewezen om tijdig te smeren.