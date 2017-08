IVI

24/08/17

video Tien dagen geleden raasde over Badlands National Park in South Dakota, Verenigde Staten, een supercel, dat is het zwaarste type onweer. De supercel bleef bijna een uur boven dezelfde plek hangen. Nadien dreef de onweersbui weg richting het zuiden. De storm zorgde ondertussen ook nog voor een zware hagelbui.