Zwoel weer met kans op hevig onweer

Door: redactie

19/07/17 - 07u10 Bron: Noodweer Benelux

© anp.

Deze ochtend zijn er nog opklaringen, maar al snel zal de bewolking de bovenhand nemen en kan zich op verschillende plaatsen in het land een onweer ontwikkelen. Dat meldt het KMI. Vooral in de loop van de namiddag kunnen vanuit Frankrijk hevige onweders ons land bereiken, eventueel met hagel en felle rukwinden. Het wordt drukkend warm, met maxima tot 26 à 28 graden in de Ardennen en aan de kust en tot lokaal 32 graden elders.

Deze ochtend trokken enkele geïsoleerde onweersbuien langs de Belgische kust. Dat vormt de voorbode voor een warme maar onweerachtige woensdag. "Vooral in de namiddag kunnen er vanuit Frankrijk enkele pittige onweders ontstaan die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. De kans op hagel is vooral bij onweersbuien in een vroeg stadium niet uitgesloten", aldus weerdienst Noodweer Benelux. © Noodweer Benelux.

Vooral na de middag sterk onweerachtig Tijdens de voormiddag nadert een breed gebied met opklaringen de Benelux. Dankzij de warme luchtsoort waarin we vertoeven zal het kwik al snel klimmen tot 30°C. De wind waait meestal zwak uit oostelijke richtingen en kiest tegen de namiddag voor een zuidelijke component. Vanuit Frankrijk kunnen er tegen dan reeds enkele onweersbuien ontstaan die lokaal pittig van aard zijn. © Wetteronline.de.