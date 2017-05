Onweersbuien verlaten ons land

Door: Tim Van Damme

30/05/17 - 00u45 Bron: Eigen berichtgeving

Onweer trekt over de oostkant van Brussel. De foto is genomen in Dworp. © Tim Van Damme.

Enkele stevige onweersbuien hebben deze nacht ons land doorkruist. Toch bleef het bij lokaal onweer met hevige neerslag. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bleef de verwachte hagel uit. Rond 21 uur trok een matige onweersbui via Doornik over Brakel. De cel doofde een uur later uit in de Denderstreek.