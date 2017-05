Tot 22 graden vandaag, maar lokaal onweer is mogelijk

SPS

11/05/17

Wie zich vandaag in open lucht wil begeven, neemt best een paraplu mee. Het KMI verwacht immers dat de bewolking zal toenemen vanuit het zuiden en dat er al in de voormiddag hier en daar wat lichte regen of een bui kan vallen. Na de middag kunnen er buiten ontstaan die geleidelijk lokaal uitgroeien tot onweer. De kans daartoe lijkt het grootst in het noorden en noordwesten.

De maxima schommelen tussen 17 à 18 graden in Hoog- België en 21 of 22 graden in het midden van het land. De wind is zwak tot matig uit overwegend zuidoostelijke richtingen.



De avond en nacht worden wisselvallig met buien en lokaal ook onweders. In de loop van de nacht verdwijnt de kans op onweer. Het blijft wel vrij zacht onder de wolken : de minima liggen tussen 10 graden in Hoog-België en 13 graden in het noorden van het land. De wind waait zwak tot meestal matig en ruimt naar zuidzuidwest.



Morgenochtend is het nog altijd zwaarbewolkt met, vooral in het noorden en oosten van het land, regen en buien. Daarna volgt een drogere periode met opklaringen maar in de loop van de namiddag en avond verwachten we opnieuw buien met lokaal ook onweer. Het is warm met temperaturen van 17 tot 19 graden aan de kust en in de Ardennen, en van 19 tot 21 graden elders in het land.