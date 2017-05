Kans op onweer morgen

Bewerkt door: mvdb

10/05/17 - 22u18 Bron: Noodweer Benelux

© Noodweer Benelux.

Na temperaturen met maxima tussen de 19 en 21°C moeten we morgennamiddag in enkele regio's rekening houden met stevige buien. Naar de avond toe is er in het westen en het centrum van het land kans op onweer, meldt de weersite Noodweer Benelux. Elders blijft het rustiger met lokaal enkele regenbuien.