Vrouw filmt bij toeval hoe toeriste (25) wordt neergebliksemd op strand

4/01/17 - 09u06 Bron: Globo

video Een vrouw heeft per ongeluk gefilmd hoe een toeriste door de bliksem wordt getroffen op een strand in Brazilië. Taline Campos (25) wandelde op nieuwjaarsdag langs de zee in Itanhaém, vlakbij São Paulo toen het noodlot toesloeg. Als bij wonder overleefde ze het, maar ze is in kritieke toestand.

Slachtoffer Taline Campos. © Facebook. Op de beelden van een inwoner van de plaats - makelaar Carminie Gloria Ferrari - is de zee te zien. Het is duidelijk slecht weer als de camera van de ene kant van het strand naar de andere kant zwenkt. Maar ongeveer halfweg is plots te zien hoe een lichtflits een wandelende figuur raakt, waarop een luide knal volgt. De wandelaar zijgt vervolgens neer in het zand.



Meteen na het incident snelden omstanders toe en zij probeerden de getroffen vrouw te reanimeren. Ze had een hartstilstand opgelopen en brandwonden aan haar gezicht en borst. Ze werd meteen naar het ziekenhuis in Guarulhos gebracht en later naar een ziekenhuis in São Paulo, waar ze volgens een mededeling in kritieke, maar stabiele toestand is. Lees ook Schot filmt hoe hij bijna wordt geraakt door bliksem

"Ik was een tent aan het opzetten toen ik de knal hoorde", aldus badgast Caius Marcelo. "Ik was als eerste ter plaatse en merkte dat de vrouw bewusteloos was en niet meer ademde. We probeerden hartmassage te geven tot de hulpdiensten kwamen. Hopelijk haalt ze het."



Het bleek te gaan om de 25-jarige Taline Campos. De jonge vrouw bracht de eindejaarsperiode met familie door aan de kust. Ze was anderhalf jaar gehuwd met haar man David Aparecido, die al een hartverscheurend bericht over zijn vrouw op zijn Facebook postte. © Facebook.