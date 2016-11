2.000 mensen krijgen plots geen adem meer tijdens onweer. Drie sterven. Dit is wat er precies gebeurde

Koen Van De Sype

Een zwaar onweer heeft maandag een paniekgolf veroorzaakt in Australië, toen meer dan 2.000 mensen plots ademhalingsmoeilijkheden kregen. Voor drie slachtoffers kwam alle hulp te laat. Het bleek te gaan om een erg zeldzaam, maar potentieel dodelijk verschijnsel: onweer-astma.

Het was een verschroeiend hete dag geweest in de buurt van Melbourne en andere delen van Victoria. De temperatuur was vlotjes tot 38 graden Celcius geklommen en weinigen waren dan ook rouwig toen donkere wolken zich in de namiddag samen begon te pakken voor een verfrissend onweer. Maar dat draaide anders uit dan verwacht. Spoeddiensten werden opeens overstelpt met ruim 2.000 telefoontjes van mensen die moeilijkheden hadden met ademhalen. Er werden 60 extra ambulances opgetrommeld uit de reserve om mensen naar het ziekenhuis te brengen. 30 patiënten kwamen zelfs op intensieve terecht. "Onze dokters hadden nog nooit zo veel mensen met dezelfde symptomen op hetzelfde moment binnen gekregen", aldus Kathy Bowlen, woordvoerder van het St Vincent's Hospital. "We stonden op het punt om een tweede spoeddienst te openen. We hadden op zeker moment ook geen medicijnen meer." Olifant Volgens patiënten was het een vreselijke ervaring. "Het voelde drie tot vier keer erger dan een gewone aanval van astma", aldus David McGann. "Ik kon drie uur niet uit de zetel omdat ik kortademig was. Het voelde alsof er een olifant op mijn borst zat."

Drie mensen overleefden het niet: Omar Moujalled (18) - die over twee dagen zijn middelbare school zou afmaken - rechtenstudent Hope Carnevali (20) - die op het gazon voor haar ouderlijke huis op de hulpdiensten stond te wachten - en Apollo Papadopoulos (35).



Pollen

Het bleek uiteindelijk te gaan om 'onweer-astma', een uiterst zeldzame aandoening die zelfs mensen kan treffen die nooit eerder astma hebben gehad. Het gevaar zit in de kleine deeltjes in pollen, die vrijkomen bij een plotse weersverandering. Als pollen nat worden, zwellen ze op en kunnen ze barsten, waardoor de deeltjes in de lucht terecht komen. Daarna kunnen ze door hevige winden kilometers ver worden verspreid en in de longen van honderdduizenden mensen belanden.



Het was niet de eerste keer dat het verschijnsel werd vastgesteld in Melbourne. Ook in 2010 en 2011 waren er soortgelijke, maar minder zware gevallen. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Italië werd de aandoening ook al vastgesteld.