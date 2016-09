Onweer en hevige windstoten trekken vannacht over Vlaanderen

Door: redactie

Vorig weekend konden we genieten van warme nachten, maar dat goede weer maakt vanaf vannacht plaats voor regen en onweer. Met regelmaat van de klok mogen we buien verwachten. Vooral vannacht neemt de kans op pittige buien fors toe vanaf het zuidwesten. Een lokale donderklap en enkele gemene windstoten zijn niet uitgesloten, aldus Noodweer Benelux.

Een eerste onweerachtige regenzone verwachten we in het tweede deel van de avond. Vooral in het westen kunnen deze buien gepaard gaan met gemene windstoten (70 km/u of meer). Ook een donderklap, die de windsnelheden nog wat doen toenemen, behoort steeds tot de mogelijkheden.

Volgende week opmerkelijk warmer

Dankzij sterke impulsen van een hogedrukgebied boven Europa mogen we volgende week opnieuw nazomers weer verwachten. Vanaf dinsdag zien we de temperatuur klimmen richting zomerse temperaturen van 25°C. Later in de week is zelfs de tropische grens van 30°C binnen handbereik.