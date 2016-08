Tips voor appartementsbewoners bij onweer

Bewerkt door: Redactie

De zon blijft het hele weekend nog stralen, maar de eerste zomerse onweersbuien zijn al voorspeld. Syndici willen vooral appartementsbewoners waarschuwen die meestal hoog en droog wonen, maar vergeten dat ze ook een kelder hebben die kan overlopen. Jalo Beheer, één van de grootste syndici in Vlaanderen, onderzocht wat de meest voorkomende problemen zijn waar de 3,5 miljoen flatbewoners in ons land geregeld mee te maken krijgen bij zomerse onweders.

"Oei, vergeten het verluchtingsraam te sluiten" Eén van de meest voorkomende problemen bij plotse zomeronweders is wateroverlast door openstaande ramen in de gemeenschappelijke delen. "Uiteraard zet je graag wat open als het kwik boven de dertig stijgt. Ook de brandramen in de gemeenschappelijke gangen, die dienen om bij een brand rook weg te laten, kunnen dan voor koelte zorgen", zegt Gwenn Goormans, algemeen directeur van Jalo Beheer. "Maar bijna bij elk zomers onweer zien we hetzelfde gebeuren: mensen denken er wel aan hun eigen ramen te sluiten, maar vergeten die van de gezamenlijke ruimtes. Gevolg: hele gangen worden nat of lopen - in het slechtste geval - onder water en iedereen wijst met de vinger naar elkaar."

Parking onder water Veel appartementsblokken beschikken over een ondergrondse parking. En hoewel die vaak ontworpen zijn om alles droog te houden, vindt het water meer dan eens toch z'n weg. "Wie in een huis woont, is vaak automatisch alerter voor waterproblemen. Want als het water dan in je garage binnenstroomt, is de huiskamer vaak niet veraf. Maar in een appartement is dat toch anders", aldus Goormans. "Daarom kan je best één keer met een aantal appartementsbewoners het initiatief nemen om alles wat in de gemeenschappelijke garage staat zoveel mogelijk van de grond te zetten. En zorg ook dat de lift niet onder water kan lopen, want dan heb je pas écht grote problemen."

Terrasmeubilair belandt bij de buren Goormans waarschuwt ook voor weggewaaid terrasmeubilair. "Je zou niet de eerste zijn die zijn stoelen of parasol op het appartement van zijn bovenbuur terugvindt na een storm. Het gebeurt meer dan je zou denken. Zet daarom alles goed vast, doe je luifels en parasols dicht, of geef je terras tijdelijk een plaatsje binnen. Want als je tuinmeubilair gaat vliegen, is de schade vaak groter dan enkel die paar kapotte stoelen. Als het al bij materiële schade blijft."