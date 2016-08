Morgen kans op stevige onweders in Antwerpen en Limburg

Door: redactie

26/08/16 - 17u31 Bron: Noodweer Benelux

De regionale hittegolf heeft grote delen van de Benelux nog steeds stevig in haar greep. Ondanks een thermische terugval vandaag moeten we morgen opnieuw rekening houden met een opstoot van tropische en onstabiele lucht. Vooral in het noordelijke deel van België en Nederland worden in de loop van de namiddag en avondperiode enkele stevige onweersbuien verwacht. Dat meldt Noodweer Benelux.

In de komende nacht nadert een nieuwe hoeveelheid tropische lucht de Frans-Belgische grens. In de loop van de voormiddag klimt het kwik richting zomerse tot tropische waarden. Met het klimmen van de temperatuur neemt ook de onstabiliteit in de loop van de dag flink toe.



Kans op grote hagel

Ondanks tropische temperaturen blijft de kans op hevige buien beperkt tot in de late namiddag. Er zijn aanwijzingen dat we vooral in de provincies Antwerpen en Limburg enkele pittige onweders kunnen verwachten.



Vanwege de hoge temperaturen kunnen de buien sterk opbollen met een significante kans op grote hagel. Ook overvloedige neerslag en hevige windstoten behoren bij dit zomers onweer steeds tot de mogelijkheden. Komende uren komt de Facebookpagina Noodweer Benelux met extra informatie over deze onweerachtige episode.



Vanaf zondag opnieuw rustig zomerweer

Na de lokaal hevige onweders morgen mogen we zondag en de dagen erna opnieuw rekenen op aangenaam zomerweer met gematigde temperaturen. De invloed van een hogedrukgebied boven het zuidwesten van Europa neemt opnieuw toe. Zo kunnen we rekenen op temperaturen tussen 20 en 25°C met verwaarloosbare neerslagkansen. Het is pas op het einde van volgende week dat de invloed van lagedrukgebieden op de Atlantische Oceaan opnieuw groeit.